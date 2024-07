Es fehlt etwas. Auch wenn Feinspitze rundherum bestens versorgt werden – dass an lauen Sommerabenden ein Teil des Grazer Mehlplatzes verwaist ist und nichts mehr an legendäre Nächte in diesem früheren „Bermudadreieck“ erinnert, schmerzt nicht nur Einheimische. Doch diese Räume, die einst dem legendären Lokal „Eckstein“ gehörten und nach kurzen gastronomischen Zwischenspielen schon länger leer stehen, leben bald neu auf: Wie Markus Schaffer der Kleinen Zeitung bestätigt, wird er dort wieder ein Restaurant eröffnen. „Im Idealfall geht es heuer im Frühherbst los.“