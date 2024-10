Richard Rauch und Helmut Marko hatten sich vor Jahren bei einer privaten Feierlichkeit am Plabutsch kennengelernt: der steirische Edel-Garer als Caterer und der Red Bull Formel-1 Mastermind als Hausherr und Gastgeber. Am Ende waren alle zufrieden. Man fand einen guten Draht zueinander und beschloss, in Kontakt zu bleiben und für Ideen und Kooperationen aufgeschlossen zu sein.