Obwohl als Spross einer Wirtsfamilie in Krumegg geboren, sollten 40 Jahre vergehen, bis Hans Windisch sein eigenes Lokal eröffnete. „Nach der Lehre im Gasthaus Hochhuber in Peggau war ich im In- und Ausland auf Saison, danach unter anderem Küchenchef im San Pietro“, berichtet der 55-Jährige. Als das ehemalige Gasthaus Trummer auf der Schemerlhöhe zum Verkauf stand, schlug er mit seinem Geschäftspartner Hans Obenauf zu.