Nein, damit könnten sie nicht dienen, entschuldigen sich die Brüder Georg und Herbert Reif schmunzelnd. Denn bei der Frage von Moderator Thomas Seidl, wie sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem „Urdlwirt“ motivieren, meinen die Reifs, dass dies gar nicht notwendig sei: „Das machen sie schon von allein ganz gut.“ Vielleicht ist es eine Erklärung für den Lauf, den das Anwesen in Premstätten schon seit dem Jahr 1896 hat – und dafür, dass nun ein neues Kapitel hinzukommt: Denn der Urdlwirt, Restaurant und seit 1980 auch Hotel zugleich, wurde am Dienstag offiziell mit einem vierten Stern ausgezeichnet.