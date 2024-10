Über ein Plus bei den Nächtigungen in Graz konnte sich Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr kürzlich mit einem Blick auf die Zahlen der ersten Jahreshälfte 2024 freuen. „Die erfreulichen Zuwächse halten aber mit den Kapazitätszuwächsen nicht ganz mit“, räumte er allerdings ein. Tatsächlich hat die Zahl der Hotelbetten in Graz heuer kräftig zugelegt. Im Frühling sperrte das Plaza Inn in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit 133 Zimmern auf, im Sommer folgte das Radisson-Hotel beim Hauptbahnhof mit 232 Zimmern. Auch der Hoteltrakt des Steiermarkhofs steht nach dem Umbau wieder offen und bietet 66 Zimmer.