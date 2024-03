Die Zukunft des roomz-Hotels in der Grazer Conrad-von-Hötzendorfstraße war lange Zeit ungewiss. 2012 begrüßte man die ersten Gäste. Nach einer Coronapause sperrte der Betrieb nie mehr auf. Anfang des Jahres dann schließlich eine Meldung, die Bewegung in der Sache versprach: Die Ärztekammer verkaufte die Immobilie an die deutsche Hotelgruppe Plaza.

133 renovierte Zimmer

In den letzten Wochen gingen in dem Gebäude die Handwerker ein und aus. Nachdem das Haus jahrelang leer gestanden war, begrüßt man ab dem heutigen Montag wieder Gäste. Laut dem Unternehmen wurden die 133 Zimmer umfassend saniert. Außerdem wurde die technische Infrastruktur erneuert. „Eine Hotelbar mit einer Snackkarte steht auch lokalen Gästen zur Verfügung“, erklärt man bei der Plaza Hotelgroup. Mit drei Tagungsräumen kann das Haus ebenfalls aufwarten.

Expansion in Österreich

Zur deutschen Hotelgruppe, die 2002 von Yonca und Ihsan Yalaz gegründet wurde, gehören mittlerweile mehr als 50 Hotels im 3- und 4-Sternbereich mit rund 7500 Zimmern in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Mit dem Standort in der Conrad-von-Hötzendorfstraße setzt das Unternehmen seine Expansion in Österreich fort. Zeitgleich mit dem Grazer roomz-Hotel erwarb das Unternehmen auch das Businesshotel roomz Wien Gasometer von der Ärztekammer. Ein dritter, neuer Österreich-Standort eröffnet in Wiener Neustadt. In Graz ist die Hotelgruppe bereits mit einem Standort vertreten. Das Best Western Plus Plaza Hotel ist ebenfalls in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu finden.

Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der deutschen Hotelgruppe Plaza © Plaza Hotelgroup

Neue Hotels in Graz

Das neue Plaza Inn wird nicht die einzige Hotel-Eröffnung im heurigen Jahr bleiben. Mitte des Jahres sollen die ersten Gäste in das neue Radisson-Hotel beim Hauptbahnhof mit 232 Zimmern einziehen. In der Waagner-Biro-Straße errichtet harry‘s home ein Hotel mit 140 Zimmern. Laut dem Unternehmen mit Firmensitz in Tirol könnte sich die Eröffnung heuer noch ausgehen, spätestens Anfang 2025 soll es aber auf jeden Fall so weit sein.