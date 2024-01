Neuigkeiten gibt es aus der Grazer Hotelbranche: Der Dornröschenschlaf des ehemaligen roomz-Hotels in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist zu Ende. 2012 hatte das Haus mit 133 Betten eröffnet. Nach einer Coronapause blieb es dann dauerhaft geschlossen. Die Steirische Ärztekammer hatte als Besitzerin der Immobilie kürzlich bestätigt, das Hotel verkauft zu haben, hielt sich aber darüber hinaus bedeckt. Nun ist auch der Käufer bekannt: Die Plaza Hotelgroup hat die Immobilie erworben. Neben dem Hotel in Graz übernimmt das Unternehmen auch das Businesshotel roomz Wien Gasometer, das ebenfalls der Ärztekammer gehörte. Beide Standorte werden unter dem Namen Plaza Inn betrieben werden, kündigt man an.