Die Fenster hinter den Baustellennetzen in der Annenstraße sind großteils bereits eingepasst. Um die Ecke, am Eggenberger Gürtel, wurde das Gerüst vor der Fassade schon entfernt. Wo bis 2021 das Modehaus C&A zu finden war, biegen die Arbeiten am neuen Hotel unweit des Grazer Hauptbahnhofs sichtlich in die Zielgerade.