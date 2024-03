Nicht nur zahlreiche neue Hotels entstehen in Graz, auch auf dem Sektor der Apartmenthäuser gibt es etwas Neues: Mit „Grazora Living“ eröffnet am Mittwoch ein neues Apartmenthaus in einem Neubau am Hohlweg im Herz-Jesu-Viertel – mitten zwischen Schörgelgasse, Naglergasse und Krenngasse. Julian Haiges und Anja Ernst bieten hier Wohnungen in allen Preiskategorien, vom günstigen Apartment (ab 69 Euro) bis zur geräumigen Penthousewohnung mit Dachterrasse (ab 110 Euro), an. Jedes Zimmer verfügt über großzügige 1,80m Boxspringbetten sowie voll ausgestattete Küchen mit Kaffeemaschine.

Dass man sich in Graz befindet, ist in jedem Bereich gut sichtbar: Viele Bilder aus der Stadt und ein gezeichneter bzw. gemalter Uhrturm im Eingangsbereich und an der Fassade erinnern daran. Das Haus solle überhaupt ein Ort sein, „an dem sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen können“, betonen die beiden: „Unser Ziel ist es, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen.“ Buchbar sind die Zimmer über grazora.at und über Plattformen wie Booking.com.