„Die Leonhardstraße war schon immer eine der wichtigen Einfahrtsstraßen in die Stadt“, weiß Philipp Florian. Und weil in der Nähe des Burgtors viele auf die Zoll-Abfertigung warteten, war es eine gute Stelle für ein Gasthaus. 1574 wurde ein solches erstmals an der Ecke Maiffredygasse und Leonhardstraße urkundlich erwähnt – die „Goldene Birn“, heute Namensgeber für das Vier-Hauben-Gourmetlokal im Parkhotel. Dieses trägt seinen Namen seit 1934, genauer gesagt dem 17. März 1934. Damals übernahmen es die neuen Besitzer Maria und August Florian, ein Grazer Bäckermeisterpaar, das das Hotel im Jahr davor gekauft hatte und dem Haus zu neuem Aufschwung verhalf.