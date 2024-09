Die Nächtigungszahlen für den Sommer liegen frisch vor. Ein Blick darauf zeigt spannende Entwicklungen. In der Stadt Graz betrifft das etwa die Herkunftsländer der Gäste. „Die Italiener liegen bei den Nationalitäten hinter Österreichern und Deutschen ja klassisch auf Platz drei. Mit Stand August liegen nun aber die Polen vorne, die Graz zunehmend für sich entdecken“, verrät Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. 34.088 Gäste aus Polen wurden von Jänner bis August in Graz gezählt, aus Italien reisten 26.291 Touristen an. Abzuwarten bleibt der Advent, traditionell schätzen Italiener Graz zur Vorweihnachtszeit ganz besonders. Heuer sieht es allerdings danach aus, als würden die Polen im Gästeranking die Nase vorn behalten.