„Wir kommen von der Erde und haben gute Absichten“, steht auf einem gemalten Bild in der neuen Mensa. Wir kommen aus der Kleine-Redaktion und haben großen Hunger – wenn dieser noch dazu von Menschen mit guten Absichten gestillt werden kann, umso besser. Rechtzeitig zum Uni-Start hat das KF Erde, ein Ableger des Café Erde vom Andreas-Hofer-Platz, im Resowi-Gebäude eröffnet. Bezogen hat man jenen Raum im ersten Stock direkt über den Stufen, von dem aus man einen wunderbaren Ausblick über das Herz des Campus und den Eingang der Bibliothek hat – super zum Leut‘-Schaun also schon einmal.

Der frühe stiefmütterlich benutzte Raum ist richtig gemütlich geworden, mit frischen, gelben Wänden und einem Holzboden. Dazu kommen viele Pflanzen und ein Wandbild mit einer Rohne, passend zum kulinarischen Konzept. Das ist mehr als ein Konzept, sondern ist auch aus Überzeugung so: Gekocht und gebacken wird ausschließlich vegan.

Zum Essen gibt‘s täglich zwei Mittagsgerichte, wie auch im Haupt-Restaurant, dazu vorbereitete Snacks wie Wraps und Kuchen, alles zu 100 Prozent tierfrei. Serviert wird nicht, alles holt man sich selbst an der Bar ab, wo es dafür aber auch sehr flott geht. Bezahlen, Bon hergeben, Teller aufs Tablett stellen, und bald kann man schon Platz nehmen und genießen. Wie gut das Team vegan kocht und dass es einem auch als Flexitarierin an nichts fehlt, wissen wir schon von einigen Besuchen am Andreas-Hofer-Platz. Am Test-Tag gab es ein Gulasch mit Semmelknödel oder Gemüsecurry mit Reis zur Auswahl – wir sind auf das Gulasch neugierig. Das ist tatsächlich zuerst etwas gewöhnungsbedürftig, weil hier das Fleisch ja sonst sehr im Vordergrund stehen würde. Doch es ist toll abgeschmeckt, der große Semmelknödel schön flaumig, ein schöner, herbstlicher Sattmacher.

Auch einen Kuchen kosten wir: Der Ribiselkuchen mit „Schnee“-Haube hat ein wunderbares Säure-Süße-Spiel, der Teig ist locker, die Köstlichkeit ist im Nu aufgegessen.

Ein Besuch lohnt sich also definitiv auch für alle Fleischtigerinnen und -tiger, nicht nur wegen der abwechslungsreichen Aussicht. Im Sommer wird dann die riesige Terrasse im zweiten Stock mit bespielt, und auch Konzerte und Tanzabende wird es geben.

KF Erde in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

ReSoWi-Zentrum, Uni Graz

Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr.

Wochenmenüs auf www.cafeerde.com