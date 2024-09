„Eines der ältesten Viertel von Alt-Graz, zugleich ein Haus aus dem 17. Jahrhundert, hat jetzt durch die Eröffnung einer Altsteirischen Weinstube durch Herrn Robert Herzl eine höchst sehenswerte Ausgestaltung erfahren“, lobte 1934 das Grazer Volksblatt. Ganz besonders gelte dies „vom Blickpunkte des Fremdenverkehres“. Denn, so steht es weiter im Zeitungsbericht: „Herr Herzl kann mit Stolz auf sein Weinhaus blicken, dessen Gestaltung bis in die letzte Einzelheit in echtem steirischem Volkstum wurzelt.“