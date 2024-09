Ein bisserl verdienen muss man sich den Genuss in der Mühlbacher Hütte schon: Die urige Hütte auf 996 Höhenmetern (der Kamin liegt angeblich auf 1000) ist nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. An die 500 Höhenmeter sind dabei auf den Mühlbachkogel zwischen Plesch und dem Stübinggraben zu überwinden, je nach Ausgangspunkt. Dafür gibt‘s eine herrliche Aussicht in Richtung Straßengel und weiter bis nach Graz. Und Aussicht auf kulinarische Genüsse, die auch immer mehr Menschen anziehen.

Seit 2021 ist Angelika Erker, die vormals die Greißlerei De Merin in Andritz führte, die Hüttenwirtin. Die kleine Hütte, die zum Stift Rein gehört, sei ihr „durch Zufall in die Hände gefallen“, wie sie 2021, in ihrem ersten Jahr, der Kleinen Zeitung erzählte. Seither zaubert sie mit ihrem Team am Tischherd großartiges Essen vom Ofenbratl bis zur Eierspeis. Das hat sich unter Foodies schon weit über den Norden von Graz hinaus verbreitet, ist aber immer noch ein Geheimtipp geblieben.

Wie auf Hütten üblich, ist Selbstbedienung angesagt: Was es gibt, steht außen auf Tafeln, drinnen wird bestellt und bezahlt, dann wird flugs schon zu den Tischen draußen serviert. Etwa ein Ofenbratl mit Knödeln und Kraut (17 Euro), das herrlich zart und gschmackig gelingt. Feine Rahm-Eierschwammerln mit Knödelgröstl (17 Euro), die für unseren Geschmack ein bisschen mehr von ebendiesem vertragen könnten, aber schon optisch ein Highlight sind, mit ein paar Heidenbeeren darin. Das Knödelgröstl ist zum Niederknien. Wie auch die herrlich flaumigen Zwetschkenknödeln mit Butterbröseln (5 Euro pro Stück) und der luftige Zwetschkenfleck (4,50 Euro).

Außerdem kann man sogar kleine Cocktails auf der Hütte genießen – die Hütte verfügt über eine gut ausgestattete Bar.

Tipp für die Anreise: Mit dem Flux-Sammeltaxi vom Bahnhof Gratwein abholen lassen und zum Hörgas-Pauli bringen lassen (nur 5,25 Euro), von dort den aussichtsreichen Kaschlsteig nehmen, der immer den Grat entlang führt. Hinunter den selben Weg oder zum Stift Rein. Weg weniger Höhenmeter absolvieren will, kann die Hütte auch vom Plesch aus erreichen.

Mühlbacher Hütte: Kontakt und Öffnungszeiten

Benediktweg 1, 8103 Gratwein-Straßengel

Telefon +43 664 3984060

Geöffnet 2024 vom 1. Mai bis 26. Oktober 2024

Samstag, Sonntag und feiertags von 9 bis 17 Uhr

Außerhalb der Saison ist ein Schutzraum mit kühlen kostenpflichtigen Getränken ganzjährig geöffnet