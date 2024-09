Optisch hat es sich stark verändert, das legendäre türkise Milchstandl an der Karl-Franzens-Uni, von dem sich Alfred Fasser und Monika Burian nach 27 Jahren in die Pension verabschiedet haben. Um die Weiterführung des Uni-Standls haben sich die Herren vom Catering The Underground Kitchen erfolgreich beworben, die vor den Resowi-Stiegen ihren eigenen, modernen schwarzen Foodtruck aufgestellt haben. Tagsüber gibt‘s bei Uni Bites ab sofort Waffeln, Toast und Jause („Ja, auch ganz normale Wurstsemmeln!“), mittags ab nächster Woche „Farm to Fork“-Menüs mit Gemüse vom Feldgemüsebau Tieber in Liebenau – täglich bereitet man in einer Produktionsküche je ein Fleisch- und ein veganes Gericht vor, dabei sind sowohl Klassiker wie Faschierte Laibchen und Schweinsbraten oder Exotisches wie Nasi Goreng. 80 Prozent wird regional gekocht, 20 Prozent international. Alle Speisen (erhältlich sind sie auch bei einem zweiten Foodtruck beim Technopark Raaba) kann man in wiederverwendbaren Mehrweg-Boxen (von Thermohauser) mitnehmen oder eigene Behältnisse mitbringen. „Aber nicht zu klein, unsere Portionen sind ordentlich“, grinsen Tobias Graf, Markus Gallé und Florian Turek.

Was den dreien außerdem besonders wichtig ist: „Wir wollen ein Treffpunkt für alle werden.“ Das sei auch den Verantwortlichen der Uni Graz wichtig gewesen – der Vorplatz des Resowi soll belebt werden. Sobald die Baustelle am Universitätsplatz 5 abgeschlossen ist, wird der Foodtruck dorthin, an den Standort des Milchstandls, wandern.

Aber damit nicht genug: The Underground Kitchen wird nach der Kantine beim Designmonat ab Dienstag auch das Café des „steirischen herbst“ betreiben. In einem eigenen Waxing Studio an der Ecke Neutorgasse und Kalchberggasse befindet sich bis 13. Oktober das Besucherzentrum des herbst samt Ticketshop, gastronomisch bespielt eben von The Underground Kitchen. Zu Mittag gibt es Lunch-Angebote („hauseigene Klassiker und neu Gedachtes“), immer mit veganer Option und abends Essen à la carte. Kuchen von „Mimi‘s“ stehen ebenfalls zum Kaffee auf der Speisekarte. Am Freitag und Samstag gibt es im Café DJ-Sets, auch die Konzerte der herbstvermittlung finden hier statt.