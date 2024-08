„Wenn ich durch die Reihen gehe, bevor die Gäste kommen, und ich diese wahnsinnig vielen Sitzplätze sehe, dann denke ich mir ‚Um Gottes willen, das sollen wir schaffen?‘“, sagt Waltraud Hutter. Doch niemand besser weiß es als sie, dass es auch diesmal wieder fulminant gelingen wird: Die langjährige Projektleiterin der Genusshauptstadt Graz ist die Erfinderin der „Langen Tafel“, bei der 750 Gäste unter freiem Himmel am Grazer Hauptplatz dinieren. Am Samstag war es wieder so weit: Bei perfektem Spätsommerwetter nahmen Gäste von nah (Groß St. Florian) und fern (Los Angeles) gemeinsam an der Tafel Platz, 1550 Meter roter Teppich wurden für sie am Hauptplatz und in der Schmiedgasse ausgerollt, 9500 Gläser, 10.000 Besteckteile und 8000 Teller angeliefert. Die Karten für das exklusive Genuss-Event waren auch diesmal in kürzester Zeit ausverkauft.