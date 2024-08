Es sind Bilder, die nicht zuletzt dank Social Media wieder um die Welt gehen werden: Spielt das Wetter mit, werden am Samstag zum zwölften Mal mitten auf dem Grazer Hauptplatz die roten Teppiche ausgerollt. 750 Menschen nehmen an der Langen Tafel der Genusshauptstadt in der Altstadt Platz und genießen, was ihnen Köche aus 32 Grazer Gastrobetrieben in festlichem Ambiente auftischen. „Ein lauer Abend, gutes Essen, die historische Altstadt - das ist einfach ein wunderbares Gesamterlebnis. Die Lange Tafel hat maßgeblich dazu beigetragen, dass viele mittlerweile Graz auf ihrer kulinarischen Landkarte haben“, unterstreicht Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr den Wert der Veranstaltung für die Stadt.