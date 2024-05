Derzeit kochen sie am stillgelegten Industrieareal auf: Tobias Graf und Andreas Bacher alias The Underground Kitchen betreiben quasi die Kantine beim Designmonat am Hornig-Gelände in der Waagner-Biro-Straße. Bis Ende Mai gibt‘s dort noch Getränke und Snacks wie Panini mit Pulled Pork oder Portobello-Pilz und Bao Buns im Thai-Style. Bei den „Kitchen Talks“ kochen die beiden groß auf und lassen sich von den Vorträgen inspirieren: „Diese Woche ging es etwa um Innenstadtbegrünung und Vertical Gardening, dazu haben wir unter anderem weißen Spargel im Blumentopf, verbrannten Lauch, grünen Spargel mit Estragonsauce und Wildkräutersalat serviert“, erzählt Graf. Zum Talk rund um den kroatischen Künstler und Designer Boris Bućan (31. Mai), dem am Designmonat eine Hommage gewidmet ist, stehen dann kroatische Klassiker auf dem Speiseplan, macht er schon einmal Gusto.