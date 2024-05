„What now?“ – auf diese Frage will der Designmonat mit seinem heurigen Programm bis 2024 ein paar Antworten geben. Bis zum 2. Juni sind Antworten aus einem breiten Spektrum auf eine Welt im Wandel zu sehen. Hauptquartier dafür ist das ehemalige Hornig-Areal in der Wagner-Biro-Straße 39 nahe dem Hauptbahnhof in Graz-Lend, einem der letzten zentral gelegenen Industriegelände, das mit der Zeit wohl einem Wohnbau weichen wird.