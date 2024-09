Eine gute Nachricht für alle (Gelegenheits-)Veganer in Graz: Das beliebte Café Erde sperrt schon ab 1. Oktober einen zweiten Standort auf, das KF Erde. „Wir haben schon lange gesucht, zugleich war die Karl-Franzens-Universität sehr bemüht, das vegane Angebot auszuweiten“, erzählt Thomas Schnölzer.

Der Zeitpunkt sei zwar kein idealer, da man am Andreas-Hofer-Platz derzeit sehr unter der Großbaustelle für die Tegetthofbrücke zu kämpfen hat. Doch diese Gelegenheit wollte man sich aber dennoch nicht entgehen lassen, handelt es sich beim Standort doch um das Resowi-Café, das zuletzt im Dornröschenschlaf lag und das Potenzial hat, das schönste Lokal am Campus zu werden – hat Architekt Günther Domenig hier doch ein riesiges Fenster zum Platz vor der Bibliothek hin errichten lassen. Hinten verfügt es über eine wunderschöne Dachterrasse, in der man am Geidorfgürtel ins Grüne blickt.

Umgestaltet wird es derzeit mit einem Holzboden, der für mehr Gemütlichkeit sorgen soll, vielen Pflanzen und gelben Wänden, die Wärme ausstrahlen sollen.

Wochentags werden ab dem Unistart je ab 7.30 Uhr Kaffee, Sandwiches, Bagels & Co. angeboten, mittags gibt es zwei Menüs und ein Salatbuffet. Alles wie im Café Erde plant-based, auf der Uni aufgrund der Größe des Lokals in Selbstbedienung. Abends wird es einmal die Woche länger gehen – bei Veranstaltungen von Konzerten über Lesungen bis zu Comedy.

Das „KF Erde“ ist übrigens der zweite Neuzugang am Campus: Direkt vor dem Resowi-Gebäude hat kürzlich „Uni Bites“ eröffnet, der Nachfolger des legendären Milchstandls.