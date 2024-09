Wer bei einem Einkauf bei Kastner & Öhler Lust auf Pizza, Pasta & Co. bekommt, steht seit Montag vor verschlossenen Türen: Das beliebte Schnellrestaurant „Paradiso“ in der Paradeisgasse ist derzeit geschlossen. Es handelt sich aber nur um einen internen Umzug, wie Kastner & Öhler vermeldet: Das Lokal eröffnet am 13. September als „Paradiso Upstairs“ im dritten Stock von Gigasport, wo derzeit als Zwischenlösung noch das [vju:] Suppen, Currys & Co. auftischt. Dabei wird das Konzept umgestellt: Statt Selbstbedienung gibt es im „Paradiso Upstairs“ bedientes Service und eine großartige Aussicht auf Kunsthaus und Murinsel dazu.

Und unten? Macht man nun Platz für einen externen Anbieter: Ende Oktober eröffnet Didi Chen dort sein neues asiatisches À-la-carte-Restaurant. Der Gastronom und Unternehmer ist Sohn von ZhuHua und LanMei Chen, die 1992 das bekannte Chinarestaurant „Kaiser von China“ in Seiersberg-Pirka eröffneten, Didi Chen hat es 2008 übernommen und zur „World of Asia“ ausgebaut. Er steht auch hinter dem Shop-und-Restaurant-Konzept „Mei Shi“, das die „Nordsee“-Filiale in der Herrengasse ersetzt hat.

Der neue Name des neuen Restaurants im Paradeishof wird noch nicht verraten, aber es soll ein modernes Lokal werden, das eine Vielfalt an asiatischen Spezialitäten, darunter frisch zubereitete Ramen, Wok-Gerichte und eine Auswahl an kreativem Sushi anbietet. Ergänzt wird das Angebot durch eine Bar, die sowohl Kaffee als auch kreative Cocktails (und alkoholfreie Mocktails) serviert.

Bei Kastner & Öhler ist man froh über den Neuzugang: Samt der eigenen Champagnerbar sowie dem Freiblick, das Kunsthauscafé-Wirt Michael Schunko betreibt, unterstreiche man mit den beiden neuen Angeboten sein Bestreben, „ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit hochwertiger Gastronomie zu verbinden.“