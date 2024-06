Etwas Neues hat sich über den Dächern der Stadt getan: Kastner & Öhler hat das Lokal im dritten Obergeschoß von Gigasport sanft runderneuert. Bislang wurde es vom niederländischen Franchisegeber „La Place“ betrieben, jetzt ist K&Ö selbst der Betreiber – wie auch bei der Champagnerbar und „Paradiso“ im Haus, einzig das „Freiblick“ ist verpachtet. Der neue Name [vju:] – lautsprachlich für „view“, was auf Deutsch „Aussicht“ bedeutet – verweist auf den tollen Ausblick über die Dächer Richtung Kunsthaus.

Optisch hat sich wenig verändert, kulinarisch ist die Ausrichtung mit Säften, Smoothies, Salatvariationen und Suppen ähnlich wie zu vor, neu ist allerdings – angepasst an die sportlichen Kundinnen und Kunden von Giga­sport – eine Salatbar (10 Deka um 2,90 Euro). Die Tagesmenüs findet man online auf der Instagram-Seite des Lokals, geöffnet ist von Montag bis Samstag je von 9.30 bis 18.30 Uhr (Küche nur bis 17.30 Uhr).

Formel-1-Bereich bei K&Ö © K&Ö

Auch im Haupthaus geht es (motor-)sportlich zu, bis zum 30. Juni präsentiert man beim Eingang im Erdgeschoss und im 3. Obergeschoß auf den Flächen der Marke „Hugo“ eine internationale Kapselkollektion zum Einstieg in die höchste Motorsportklasse (Team VCARB). Dazu gibt‘s einen Fotopoint, bei dem man sich mit einem Formel1-Reifen fotografieren lassen kann und eine eigene Fankollektion, die nur in Graz und der Filiale Fohnsdorf – nicht weit vom Red Bull Ring – erhältlich ist. Bei einem Gewinnspiel kann man ganze 100x2 Tickets für Spielberg gewinnen, am 28. Juni gibt es ein exklusives Event im Freiblick (die Anmeldung erfolgt über den Newsletter des Unternehmens oder einen Link, den man auf Flyern im Haus findet).