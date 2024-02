Bei laufendem Betrieb gaben in den vergangenen Wochen in der Grazer Sackstraße Handwerker den Ton an, nun kann der Vorhang für Kunden vollends gelüftet werden. Im Traditionskaufhaus „Kastner&Öhler“ laufen drei große Neuerungen vom Stapel – bedingt durch eine wegweisende Entscheidung: Im Oktober hatte ja Kastner-Vorstand Martin Wäg der Kleinen Zeitung bestätigt, dass man die Spielwarenabteilung im Haus auslaufen lässt. „Ja, wir verändern uns und das Sortiment. So leid es uns tut, dieser Bereich, den wir ja nur an unserem Grazer Standort anbieten, hat natürlich eine Wertschätzung bei vielen Kunden erfahren. Das ist uns bewusst. Aber es hat sich leider schlicht und einfach nicht mehr gerechnet.“