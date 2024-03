Er beschäftigt sich auch weiterhin mit Prozenten – bloß geht es dabei für Anton Tropper nicht mehr um Wahlergebnisse, sondern um den Alkoholgehalt bei Wein und Co: Denn Tropper, zuletzt als Landesgeschäftsführer der Neos in der Steiermark tätig, übernimmt das bekannte Delikatessengeschäft „Nussbaumer“ im Grazer Zentrum. Als Quereinsteiger? Keineswegs: Tropper, beruflich auch in München und Brüssel beschäftigt, vertrieb nebenher immer wieder steirische Schmankerln, zudem ist er ausgebildeter Sommelier. Nun sei er Bauch wie Herzgefühl gefolgt: Mit 2. April übernimmt er hauptberuflich den „Nussbaumer“, das 1903 gegründete Feinkostgeschäft in der Paradeisgasse nahe Kastner&Öhler.