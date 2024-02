1894 wurde die Marke von John Barbour in South Shields gegründet: Mit wetterfester Kleidung für Hafenarbeiter und Seeleute hat alles mit Barbour alles angefangen – den Vorläufern jener Wachs- und Steppjacken, die auch heute noch populär sind, sogar beim britischen Königshaus. Nach wie vor ist das Unternehmen in der Hand der Familie, und das bereits in fünfter Generation, neben den Jacken hat man längst ein komplettes Sortiment sowohl für Herren als auch für Damen.

In Graz eröffnet das britische Label nun einen 100 Quadratmeter großen Menswear-Shop im Haupthaus von Kastner & Öhler in der Sackstraße. Die Fläche wird im dritten Stock zu finden sein und ist nach Angaben von Kastner & Öhler die größte Shopfläche des Unternehmens für Herren in ganz Europa.

Eröffnet wird am 1. März, aus diesem Anlass werden getragene Barbour-Wachsjacken kostenlos nachgewachst. Auch Pflegetipps und kleine Geschenke warten auf die Kunden.

Auch abseits davon tut sich bei Kastner & Öhler viel: Der Home-Bereich ist ja auf die Flächen der früheren Spielzeugabteilung gesiedelt, am 3. März wird der neue Home-Bereich im Obergeschoß eröffnet. Wer wiederum die dann freien Home-Räume auf Höhe Murgasse übernimmt, wird noch nicht verraten.