Der Trommelwirbel dauert ein paar Stunden lang. Zunächst muss es Annemarie Gauster bei einer kurzen Handynachricht belassen: Ja, das mit der Erweiterung stimme – aber es stecke viel mehr dahinter. Mehr in Ruhe am Telefon. Ein paar Stunden später hat es dann die Auflösung in sich: Auf dem Grazer Franziskanerplatz betreibt sie ja gemeinsam mit ihrem Mann Michael das Restaurant „Dreizehn by Gauster“. Nun bestätigt sie, dass sie die leeren Geschäftsflächen nebenan übernommen haben – um hier unter dem Namen „Francis“ zusätzlich ein eigenständiges Konzept zu servieren.