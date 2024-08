Wie lange ist „vorübergehend“? Diese Frage stellen sich Kunden jenes Shops von „Backwerk“ auf dem Grazer Jakominiplatz, die plötzlich mit leerem Magen und ebenso wenig gefüllten Einkaufstaschen vor dem markanten Rundbau stehen. Auf dem Zettel der Eingangstür steht bloß: „Diese Filiale ist vorübergehend geschlossen.“ Die Kleine Zeitung hat jedenfalls bei der Zentrale des Unternehmens angefragt, das im Jahr 2001 mit ersten SB-Bäckereien für Aufsehen sorgte. Seit 2017 gehört Backwerk zur „Convenience- und Food-Service-Anbieterin Valora“.

Indes ziehen 24-Stunden-Shops immer öfters in leere Flächen in der Grazer Innenstadt ein – wie berichtet, längst auch in renommierten Gegenden. Siehe Sporgasse oder Murgasse. Die jüngsten Neustarts mit Getränken, Snacks und Tabakprodukten rund um die Uhr erfolgten nun in der Girardigasse sowie in der Schönaugasse nahe des Jakominiplatzes.