Ob sie diese Entwicklungen bloß beschleunigt hat oder doch der Auslöser war, werden Wissenschafter erst in Zukunft klären. Fakt ist, dass die Pandemie das Konsumverhalten gerade von jungen Leuten verändert hat. Vor allem bei Speis und Trank: Seit 2019 ist die Zahl der Fahrradboten in Graz förmlich explodiert, heute strampeln rund 1000 durch die Stadt, um neben Menüs von Lokalen auch Supermarktwaren den Kunden nach Hause zu liefern. Treten hungrige Grazerinnen und Grazer doch vor die Tür, passiert das oft zu nachtschlafenden Zeiten – was nicht weiter stört, schließlich wächst das Angebot an Lebensmittelautomaten stetig. Bei sinkendem Personalaufwand.