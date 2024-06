Unglaubliche 56 Jahre lang lag die Nordsee auch an der Mur: So lange hat es den Fisch-Shop samt Restaurant und beliebten Fischbrötchen im Gassenverkauf in der Herrengasse gegeben. Dementsprechend groß war der Aufschrei, als bekannt wurde, dass sich die Nordsee aus Graz verabschiedet. Mittlerweile ist die prominente Adresse wieder gefüllt: Mit der ersten Filiale von MeiShi aus Wien außerhalb von Graz.

Das Konzept: Es gibt einen Asiashop mit kuriosen bis köstlichen Snacks aus Korea, Japan & Co, fertig zubereitete Speisen wie Sushi, Onigiri, Sommerrollen und Wraps und ein warmes Buffet, in dem man sich selbst „Wok-Bowls“ zusammenstellen kann – das großteils aus Chinarestaurant-Klassikern wie „Acht Schätze“.

Ähnliches findet man in Graz bereits mehrfach, etwa gleich um die Ecke bei MayKay in der Sporgasse und am Jakominiplatz sowie bei Liu Asia am Jakominiplatz. Und natürlich in den vielen Asia-Shops, die nach wie vor überall aus dem Boden sprießen.

Kann MeiShi also etwas, das sich davon abhebt? Wir haben uns durch das Angebot durchgekostet.

Wokbuffet bei MeiShi in der Herrengasse: Hier befüllt man sich seine Bowls selbst © Nina Müller

Die Auswahl ist schon einmal nicht schlecht – es gibt zahlreiche bunte Drinks zum Aussuchen, eine Vielfalt an schön präsentierten Sushi und Salatbowls, das warme Buffet bietet acht verschiedene Speisen zur Auswahl, um 8,50 Euro gibt‘s eine kleine Karton-Schüssel, um 9,50 eine größere, beides entweder zum Mitnehmen oder zum Verspeisen im hinteren Bereich des Lokals.

Wir kosten etwa ein Lachs-Carpaccio (5,80 Euro), das wir sonst so noch nicht gesehen haben: Nicht schlecht, hat aber in der Relation sehr viele Salatblätter darunter liegen und darauf relativ wenig Lachs, der dafür aber mit den (zwar wenig asiatischen) Granatapfelkernen gut harmoniert. Die Salatbowls (mit Lachs z. B. um 7,20 Euro) sind groß und enthalten auch viele Edamame-Bohnen, Avocado und Gemüse, sind aber – Achtung! – ohne Dressing, das muss man extra dazu nehmen. Die Onigiri, in Japan so gängig wie eine Wurstsemmel, empfehlen sich als schnelle und halbwegs gesunde Jause, sie schmecken nicht besser und nicht schlechter als anderswo. Das Wok-Buffet bietet eine gute Auswahl, die China-Klassiker sind natürlich keine ganz authentische Regionalküche, sie schmecken aber durchaus besser als der Schnitt.

Das Personal ist ständig auf Achse, an der Kassa geht es flott und freundlich. Der hintere Bereich zum Sitzen ist modern und schlicht eingerichtet und für ein Fastfood-Restaurant trotzdem ganz gemütlich.

Unser Fazit: Große Auswahl, schnelles Essen für zwischendurch – das erfreut sich nicht umsonst großer Beliebtheit. Ein aufregendes, authentisches Asia-Essen darf man sich natürlich nicht erwarten, das tut aber wahrscheinlich auch niemand.

MeiShi in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

MeiShi – Shop&Eat

Herrengasse 5, 8010 Graz

Geöffnet täglich von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr

www.meishi.at