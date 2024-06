Hitze hin, Fußball-Europameisterschaft her: Die Gastronomen und Unternehmerinnen von Graz kennen offenbar keine Pausen, vergeht doch derzeit kaum ein Tag ohne große Neueröffnung. So ist in der Herrengasse mit „Mei Shi“ eine Mischkulanz aus Asia-Shop und Restaurant gestartet. Während also in den Vitrinen ringsum beispielsweise Sushi-Varianten, Algen sowie „Hello Kitty Apple Pie Biscuits“ auf Kunden warten, steht im Zentrum ein frisches Buffet – damit gefüllte Boxen kann man entweder mit nach Hause nehmen oder die Schmankerln gleich vor Ort im hinteren Restaurantbereich verschmausen. Mei Shi ist ja in jene Räume gezogen, in denen „Nordsee“ 57 Jahre lang die Welle machte.