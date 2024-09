„Ja, das Original ist zurück am Jakominiplatz“, bestätigt Kevin Gross im Inneren der Burgerista-Filiale am Jakominiplatz, was von außen schon deutlich sichtbar ist – gestern wurde nämlich die Beklebung gerade an den Fenstern angebracht. Ab Mitte/Ende Oktober will die oberösterreichische Burgerkette wieder an einem der meistfrequentierten Plätze der Stadt Fleischlaberln & Co. braten, die Personalsuche sei schon gut angelaufen. „Gleich vier Mitarbeiter von früher haben sich gemeldet und wollen wieder dabei sein“, sagt René Steinberger. „Irgendetwas haben wir wohl richtig gemacht“, grinst Rainer Wiedermann – der frühere Standortleiter ist einer davon. Dass die Rückkehr von Burgerista nach Graz zweieinhalb Jahre gedauert hat, lag an der Insolvenz eines Franchisenehmers, in die das ganze Unternehmen mitgerissen wurde, nun musste man das Verfahren abwarten. Von Franchise hat man mittlerweile genug, von Burgern aber freilich nicht – trotz der bekanntermaßen hohen Dichte am „Jako“. „Die belebt das Geschäft“, meint Gross und blickt durch die Fenster auf McDonald‘s gegenüber. Schließlich biete man ein ganz anderes Konzept mit hochwertigen, österreichischen Zutaten.

Smash up eröffnet am Freitag in der Schönaugasse © Nina Müller

Damit sind es aber offenbar noch nicht genug Burgerlokale am Jakominiplatz: Neben den weltweiten Ketten McDonald‘s und Burger King, dem Stand des Burgereck, den Restaurants Le Burger am Eisernen Tor und Freigeist in der Klosterwiesgasse, dem veganen Swing Kitchen und jetzt eben Burgerista kommt auch in der Schönaugasse, gleich um die Ecke, ein neues Imbiss-Lokal dazu, das sich ebenfalls auf schnelle Gerichte aus Patty, Bun und Extras konzentriert. Smash Up eröffnet am Freitag in der Schönaugasse 3, wo zuletzt das ägyptische Streetfood-Lokal Koshari Time zu finden war.