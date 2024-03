Pflanzliches Schnitzel? Bratwurst aus Pilzen? Hühnerfilet auf Sojabasis? Alles längst ein gewohnter Anblick in den Kühlvitrinen. Fleischersatzprodukte, was man auch immer von ihnen halten mag, haben mittlerweile eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Original erreicht, der Markt wächst so stark wie die Kreativität der Erzeuger. Aber nun ein Steak? Die Schweizer Firma „planted.“ hat sich an den heiligen Gral der Fleischgerichte gewagt und ein Steak auf pflanzlicher Basis erzeugt. Dafür wird ein aus Erbsen, Reis und Soja gewonnenes Mehl extrudiert (gepresst) und für 36 Stunden fermentiert. Seit Neuestem gibt es das Steak exklusiv in den Filialen von „Le Burger“, in der Steiermark also in Graz und Seiersberg, wo wir das Steak auch verkosten durften.

Ein fermentiertes „Steak“ auf pflanzlicher Basis, das dem Pendant aus Rindfleisch zum Verwechseln ähnlich sieht und auch anspruchsvolle Gaumen zufriedenstellt. „Kein anderes Steak auf pflanzlicher Basis verwendet ausschließlich natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe und zeichnet sich durch eine derartige Saftigkeit und Zartheit aus. Während des Forschungs- und Entwicklungsprozesses haben wir mit mehr als 50 Gastronomen und Gastronominnen zusammengearbeitet, um ein Produkt zu entwickeln, das in puncto Geschmack, Textur, Verarbeitung und Geschmackserlebnis unvergleichlich ist“, so Lukas Böni, Mitgründer und Geschäftsleitungsmitglied von Planted.