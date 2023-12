In der Burger-Stadt Graz zählt es zu den beliebtesten Anbietern: Die Freigeist-Betreiber Christoph Feilhofer und Andreas Hammer führen in Graz erfolgreich zwei Lokale (Klosterwiesgasse, Brauquartier Puntigam) und einen dritten Standort am Glacis als Lieferstützpunkt. „Wir waren immer Fans der Fast-Food-Küche und wollten diese ganz einfach auf höchstem Niveau umsetzen“, erzählen die beiden über ihr Erfolgsgeheimnis. Nun hatten sie Gusto auf mehr – und das in einem anderen Bundesland: An der historischen Adresse am Kardinalsplatz Nummer 8, wo zu Kaisers Zeiten das Hotel „Zum Goldenen Hirschen“ als eines der besten Häuser der Stadt galt, hat als eines der ersten Geschäftslokale hat am Freitag das „Freigeist“ eröffnet.