Schnitzel, Käsespätzle & Co.: Der Gasthof Postl stand seit mehreren Jahrzehnten für traditionelle und gutbürgerliche Küche mitten in der Annenstraße. Lange Zeit war „Postl‘s Gaststätte“ auch bekannt dafür, dass sogar bis sechs Uhr früh Schnitzel, Cordon bleu und Schweinsbraten auf die Teller gezaubert werden. Auch Kulturveranstaltungen wie Lesungen fanden immer wieder dort statt. Der frühere Pächter Erhard Grohs führte daneben auch den Kutscherhof in Graz und das Stubenberghaus am Schöckl. Seit April ist das Gasthaus in der Annenstraße jedoch geschlossen, über die Hintergründe der Schließung ist nichts bekannt.

Aber wer nachfolgt, ist mittlerweile von außen am Haus zu erkennen: „Brothers Kebap“ will dort in Kürze Döner, Pizza und Burger auftischen. Ab wann genau, ist nicht ersichtlich.