Ja, sie steht wirklich höchstpersönlich in der Küche, davon durften wir uns überzeugen: Thi Ba Nguyen ist 83 Jahre alt und mit ihrem reichen Erfahrungsschatz die „Geheimwaffe“ im beliebten vietnamesischen Lokal „Vina“ in der Grazer Kalchberggasse, das ihr Sohn Robert führt. Der Laden brummt, und trotzdem hat man sich (u. a. nach einem eigenen Bier und einer neuen Cocktailbar) wieder etwas Neues einfallen lassen: Ab sofort gibt es auch eine Fine-Dining-Schiene. „Wir wollen unseren Gästen damit neben der bestehenden Kulinarik etwas zusätzlich Besonderes bieten“, sagen Mutter und Sohn. „Fine Dining“ verstehen sie nicht unbedingt als Küche mit Pinzetten-Einsatz und Chichi, sondern als Tour durch die vielfältigen Aromen Vietnams, die zugleich aber authentisch bleiben soll. Der Hauptgang ist etwa ein Klassiker, den jedes Kind in Vietnam kennt: Der Eintopf „Thit Kho Tau“ mit geschmortem Bio-Schwein und Wachteleiern als Einlage – wahres Soul Food, das nicht nur an kalten Tagen einfach guttut. „Die vietnamesische Küche hat so viele Schätze, jedes Gericht ist einzigartig und genau mit dieser Aromenvielfalt wollen wir unsere Gäste begeistern“, sagt Robert Nguyen dazu.

Das Premierenmenü besteht außerdem aus einer sämigen, stückigen und ebenfalls herbstlich wärmenden Kürbissuppe mit einem kleinen Hühnerspieß als Amuse Gueule, in die – schließlich ist es vietnamesisch, nicht steirisch – hausgemachte Sojasauce getropft wird. Es folgen ein Bio-Rind mit frischen Kräutern (vietnamesischer Koriander) und Phu-Quoc-Pfeffer und feine Kammmuscheln mit Wasabicreme und Fischsauce („Muschelgerichte sind in Vietnam als Street Food überall zu finden, das ist in den europäischen Lokalen nicht möglich“, sagt Robert Nguyen). Als Erfrischung serviert Barkeeper Sascha Ehmann einen „Drink“ mit Kiwi, Limette und Kokoslikör, das Dessert mit Kokos und Maracuja ist ein leichter, aber köstlicher Abschluss.

Serviert wird das Menü nur von Dienstag bis Donnerstag jeweils abends, am Wochenende ist im Lokal zu viel los. Das 5-Gang-Menü kostet 75 Euro pro Person und ist nur auf Vorreservierung erhältlich.