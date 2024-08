Gratwein-Straßengel soll die zweite Fahrradzone Österreichs bekommen

Ein erster Gemeinderatsbeschluss wurde in Gratwein-Straßengel bereits gefasst: Der Bereich Murfeld in Judendorf soll zur Fahrradzone werden. Die erste Zone Österreichs in Fernitz-Mellach dürfte vom Pilotprojekt zur fixen Einrichtung werden.