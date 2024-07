Im Windschatten der jüngsten Umwandlung in der Oberen Neutorgasse erhalten Radfahrer bald in einem weiteren Grazer Straßenzug Vorfahrt: Wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Mittwoch bekannt gab, wird aus der Gaswerkstraße im Bezirk Eggenberg – „eine wichtige Nord-Süd-Verbindung“ – ab Herbst 2024 und bis zum Frühjahr 2025 ebenfalls eine Fahrradstraße. Die Gaswerkstraße habe schon jetzt einen Radfahreranteil von 23 Prozent, betont Schwentner. Künftig werden sie somit Vorrang haben, Autolenker dürfen aber weiterhin durchfahren – es gilt jedenfalls Tempo 30. Apropos 30: Genau so viele Bäume werden gepflanzt, um den Standort „massiv aufzuwerten“. Und: „Es gibt weiterhin genügend Kfz-Stellplätze“, heißt es seitens der Stadt.