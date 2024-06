Das Auto wird es als Mobilitätswerkzeug immer brauchen.“ Ein Satz, der aus dem Mund von Markus Frewein überrascht. Der Verkehrsplaner gilt mit seinem Team von Verkehrplus als Erfinder der „Begegnungslinsen“, jener gelben Punkte, die in Graz erstmals in der Mariahilfer Straße aufgemalt wurden. Mittlerweile sind sie in jeder neuen Begegnungszone wie der Zinzendorfgasse zu finden und symbolisieren die Verkehrswende, die sich in Graz gerade vollzieht.