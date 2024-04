Es war eine Premiere in Österreich: Im August 2023 hat die Gemeinde Fernitz-Mellach neun Straßen mit blauen Punkten markiert, sie zu Fahrradstraßen gemacht und diese zu einer Fahrradzone zusammengefasst. Zwölf Monate lang testet man in einem Pilotversuch, wie sich die Maßnahme auswirkt, die es im Gegensatz zu Österreich in Deutschland schon seit 2020 als Instrument gibt – auf den Verkehr, aber auch auf die Lebensqualität.