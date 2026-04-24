Tragischer Nachmittag im Bezirk Krems in Niederösterreich am Freitag. Gleich drei Autofahrer kamen bei zwei separaten Unfällen ums Leben.

Auto in Krems in die Donau gestürzt

Direkt in der Stadt Krems ist ein Auto in die Donau gestürzt. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion wurde der Pkw in den Abendstunden lokalisiert. In der Folge wurde der Lenker des Wagens tot geborgen, teilten Gernot Rohrhofer von der Freiwilligen Feuerwehr Krems sowie Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando der APA mit.

Der Lenker hatte sich als einzige Person in dem Auto befunden. Der Pkw dürfte bei einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in der Folge in den Fluss gefallen sein. Feuerwehrtaucher, Polizei und das Rote Kreuz waren an Ort und Stelle. Geplant war zunächst auch, dass die Schifffahrtsaufsicht mit einem Flächensonar ausrückt.

© APA / Theo Arnetzeder

Verkehrsunfall mit zwei Toten und mehreren Verletzten

In Langenlois ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein fataler Unfall. Zunächst waren zwei Pkw auf der B218 kollidiert, beide Lenker erlagen laut Polizei ihren Verletzungen. Ein weiteres Fahrzeug konnte in der Folge nicht mehr bremsen, wodurch es zu einer weiteren Kollision kam.

Exekutivangaben zufolge gab es eine schwer verletzte Person und drei Leichtverletzte. Laut ORF Niederösterreich dürfte auch ein Kind involviert gewesen sein. Hubschrauber wurden angefordert, das Rote Kreuz war mit einem Notarzt- und vier Rettungsfahrzeugen an Ort und Stelle.