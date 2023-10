Das Projekt ist österreichweit einzigartig: In Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung gibt es seit August dieses Jahres eine "Fahrradzone". Gleich neun zusammenhängende Straßen wurden zu Fahrradstraßen umgewidmet - also verkehrsberuhigte Straßen, in denen Pkw quasi nur "zu Gast" sind und Radfahrende und Fußgänger das Tempo bestimmen dürfen. Für dieses mutige Projekt gab es kürzlich, schon ein Monat nach der Einführung, den VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark 2023.