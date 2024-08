3,053 Millionen Radlerinnen und Radler wurden in der ersten Jahreshälfte 2024 bei fünf der insgesamt 20 Grazer Radverkehrszählstellen registriert, das ergab eine Auswertung des VCÖ. Das sind 172.000 mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Die Keplerbrücke führt mit 826.000 Radfahrenden die Liste an, gefolgt vom Augarten mit 727.000, dem Stadtpark/Glacis mit 715.000, der Bertha von Suttner Brücke mit 519.000 und der Körösistraße (wo allerdings aufgrund eines technischen Ausfalls im Juni nur die Zählungen von Januar bis Mai mit 267.000 Radfahrenden berücksichtigt wurden). Besonders bemerkenswert ist die Zunahme am Glacis, wo die Zahl der Radfahrenden um stolze zwölf Prozent anstieg.

„Wer Radwege baut, erntet Radverkehr“, jubelt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) über diese Entwicklung. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Radinfrastruktur sei es gelungen, neue Zielgruppen für den Radverkehr zu gewinnen. „Die positiven Zahlen bestätigen unsere Arbeit und zeigen, dass sich unsere Anstrengungen und Ambitionen lohnen“, so Schwentner.

Vor einem Monat wurde ja die umgebaute Neutorgasse samt Fahrradweg eröffnet, die kleine Neutorgasse wurde zur Fahrradstraße. Außerdem kündigte man an, die Gaswerkstraße in Eggenberg zur Fahrradstraße zu machen. Am Joanneumring entsteht gerade der Lückenschluss zum wichtigen Ring rund um die Grazer Innenstadt.

In den letzten zehn Jahren hat der Radverkehrsanteil in Graz stetig zugenommen. Es gebe allerdings noch Potenzial für weitere Steigerungen, besonders bei Autofahrten, die kürzer als sechs Kilometer sind und ideal mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten, heißt es aus dem Büro Schwentner.