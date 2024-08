Mit der Gaswerkstraße bekommt Graz im Frühjahr 2025 Fahrradstraße Nummer vier: Nach einem kaum von Pkw befahrenen und in einen Fahrradweg mündenden Stück von „Am Wagrain“ in Straßgang (schon 2020, noch unter Elke Kahr, KPÖ, als Verkehrsstadträtin) folgte im März 2023 die – immer noch umstrittene – Marburger Straße in St. Peter und im April 2024 die Obere Neutorgasse. In Eggenberg werden gerade die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, man prüft alle Einwände, ab November sollen die Bauarbeiten für die Umgestaltung beginnen.