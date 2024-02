Geredet wurde lange genug darüber, jetzt wird es ernst: Die Bauarbeiten für den Radweg am Joanneumring sind ausgeschrieben, ab 15. April soll es losgehen, damit ab 24. September der Radweg vom Eisernen Tor weg bis zur Raubergasse verlängert wird. Ein Lückenschluss, über den schon seit Jahren diskutiert wird. Über die Raubergasse werden Radfahrende in den dann neuen Radweg in der Neutorgasse gelenkt – das soll die konfliktreiche Situation in der Schmiedgasse entschärfen, wo zu viele Fußgänger auf zu viele (zu schnelle) Radfahrer treffen.