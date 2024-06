Mit Beginn der Sommerferien gibt der Verkehrsverbund Steiermark bekannt, dass man einige Angebote im bestehenden RegioBus-Liniennetz Graz-Nord verbessern konnte. Besonders erfreulich sei, dass „zwei wichtige Freizeitziele nun auch am Wochenende gut erreichbar sind“, wie Verkehrsreferent und LH-Stv. Anton Lang (SPÖ) betont. Es gibt nämlich nicht „ein zusätzliches Angebot auf der RegioBus-Linie 130, die jetzt von Mai bis Ende Oktober auch am Wochenende zum Freilichtmuseum Stübing und weiter nach Peggau zur Lurgrotte führt“, ergänzt Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Steiermark.

Das neue Freizeitverkehr-Angebot: Die Linie 130 wird auch zweistündlich sonntags verkehren, damit ist das Freilichtmuseum (abgestimmt auf die Öffnungszeiten) besser öffentlich erreichbar. Die Busse fahren weiter zur Lurgrotte, die bis dato nur per Zug und kleinem Spaziergang erreichbar war. Am Bahnhof Gratwein-Gratkorn von/nach Graz bzw. am Bahnhof Peggau-Deutschfeistritz von/nach Bruck an der Mur werden je drei bzw. zwei zusätzliche Anschlussbusse eingeführt.

Die Linie 100 (Graz via Gratkorn, Deutschfeistritz/Peggau, Frohnleiten und Mixnitz nach Bruck/Mur) fährt künftig bereits um 7.50 Uhr statt um 8.35 Uhr. Bei diesem Angebot denkt man vor allem an Fahrgäste aus Röthelstein, Mixnitz und Pernegg nach Bruck/Mur, die nun früher zum Einkaufen fahren können und in Bruck an der Mur mehr Zeit zum Einkaufen haben sollen. In den Ferien und an Schultagen neu ist in der Früh am Bahnhof Mixnitz-Bärenschützklamm ein Anschluss von der Linie 167 aus Breitenau in Richtung Frohnleiten.

Ausgebaut wird das Angebot der Linie 110 (Graz – Gratkorn – Gratwein – Rein – Enzenbach) an den Wochenenden, bei der Linie 120 (Graz – Judendorf – Gratwein – Stiwoll) wird der Abendverkehr wochentags bis 22 Uhr ausgeweitet, wie auch das Angebot am Wochenende. Die Linie 140 (Graz – Gratkorn – Semriach) erhält ein zusätzliches Kurspaar am Vormittag von Montag bis Samstag, auch hier wird das Angebot am Wochenende ausgeweitet.

1. Juli: „Flux“ startet, Öffis werden teurer

Schon mit 1. Juli gibt es zwei weitere Neuerungen zu den Öffis in der Steiermark, von denen aber wohl nur eine den Nutzerinnen und Nutzern große Freude machen wird: Der Gustmobil-Nachfolger „Flux“ startet – und die jährliche Tariferhöhung steht an. Das Stundenticket für eine Zone kostet damit 3,10 Euro (10 Cent mehr als im Vorjahr), das 24-Stunden-Ticket 6,80 Euro (40 Cent mehr), das beliebte Freizeitticket 13 Euro (1 Euro mehr) und das Klimaticket Steiermark: 499 Euro (31 Euro mehr).

Andreas-Hofer-Platz wird wieder angefahren

Und: Mit Ferienbeginn und Ende der Baustelle in der Neutorgasse können die Regiobusse wieder den Andreas-Hofer-Platz bedienen, das betrifft die Busse in Richtung Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld, St. Stefan im Rosental, Allerheiligen und Wildon. Die Linien X30, X31 (300), X40, X41 (470) und X50 fahren unverändert vom Hauptbahnhof zur ÖGK und zum Andreas-Hofer-Platz. Die Linien 350, 351 und 352 von Osten kommend wenden nun wieder über den Andreas-Hofer-Platz, die Endhaltestellen der Linien 500, 501 und 521 werden vom Griesplatz zurück zum Andreas-Hofer-Platz verlegt, die Ersatzhaltestelle Friedrichgasse wird damit nicht mehr bedient.