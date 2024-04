Der Zwist über die neuen Öffis-Tarife ab Juli in der Steiermark ist beigelegt. Wie vorab berichtet, hat es am neuen Tarif für das regionale Klimaticket gespießt. Das Land hatte einem Preis von 499 Euro zugestimmt, die Stadt Graz hingegen dem Vorstoß der Unternehmen – mit 519 Euro fürs Klimaticket. Inzwischen wurde vereinbart, heuer den günstigeren Tarif von 499 Euro zu verlangen. Der Beschluss soll am Freitag gefällt werden. Für 2025 aber muss die Abgeltung durch das Land Steiermark neu ausverhandelt werden. „Ich bin sehr froh über die Einigung im Sinne der Fahrgäste“, so Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes auf Anfrage.