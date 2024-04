Der Disput über die neuen Öffis-Tarife ab Juli in der Steiermark zieht immer weitere Kreise. Wie vorab berichtet, spießt es sich am neuen Tarif für das Klimaticket. Das Land hat einem Preis von 499 Euro zugestimmt, die Stadt Graz hingegen dem Vorstoß der Unternehmen – mit 519 Euro fürs Klimaticket. „Es irritiert mich sehr, dass der Grazer Finanzstadtrat (Manfred Eber, Anm.) und die KPÖ ... das Klimaticket um mehr als zehn Prozent erhöhen wollen“, grollte SPÖ-Finanzreferent Anton Lang am Freitag.