Die Verhandlungen über die neuen Tarife für S-Bahn, Tram und Bus in der Steiermark ziehen sich heuer in die Länge. Unstrittig sind die 2023 hohe Inflation, die kostspielige Energie, die Treibstoff- und Personalkosten: Daraus ist ein Tarifentwurf entstanden, der aber noch nicht durch alle Gremien ist. Es spießt sich am neuen Klimaticket-Preis.