Bei Kaiserwetter erfolgte am Freitag in Premstätten (Graz-Umgebung) der feierliche Spatenstich zum Projekt „Neuer Busbahnhof“. Im Kreuzungsbereich von Hauptstraße/Schule im Ort und gegenüber von der Raiffeisenbank soll er ab Herbst einen neuen Komfort in Sachen ÖV-Anbindung bieten: Jeweils zur halben und vollen Stunde treffen sich die Buslinien 510, 640, 681, 691 und 714, um ein Fahren in alle Himmelsrichtungen zu ermöglichen – und somit auch die Anbindung an nächstgelegene S-Bahn-Stationen. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, betont Premstättens Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Matthias Pokorn, der am Freitag neben den Verantwortlichen der Verkehrsabteilung des Landes und den Ortschefs der umliegenden Nachbargemeinden auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang begrüßen konnte. „Der neue Busbahnhof in Premstätten ist ein weiterer Meilenstein und verbessert die Bedingungen im Südwesten von Graz einmal mehr“, so Lang.