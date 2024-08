Hundstage – so werden landläufig die Wochen zwischen 23. Juli und 23. August genannt. Ihren Namen haben sie ursprünglich von Sirius, vom Hundsstern, der um diese Zeit am Himmel zu sehen ist. Doch auch der Gedanke an den besten Freund des Menschen ist berechtigt: Hunde leiden unter Hitze und Hitze bestimmt für gewöhnlich diese 31 Tage.